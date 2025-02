Ecco quali sono le due preziose funzioni abolite da UBS ai bancomat

UBS sta abolendo diverse funzioni popolari. (immagine d'archivio) KEYSTONE

Con l'integrazione del Credit Suisse in UBS, non solo le filiali ma anche i servizi speciali per i clienti stanno scomparendo. UBS sta eliminando i prelievi senza contanti tramite codice QR e sospesa è pure la possibilità di depositare monete presso gli sportelli automatici.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Le filiali CS e UBS vengono accorpate in molte regioni.

I prelievi di contanti tramite codice QR e i depositi di monete agli sportelli automatici sono stati sospesi.

Depositare contanti costa ora almeno 15 franchi e richiede diversi giorni.

Continua la tendenza al ribasso del numero di bancomat presenti sul territorio svizzero - fenomeno che non riguarda solo UBS. Mostra di più

L'integrazione del Credit Suisse in UBS sta diventando sempre più evidente per i clienti. Mentre le ultime filiali del CS nella Svizzera nord-occidentale sono già scomparse, la fusione è ancora in corso in altre parti del Paese.

Oltre alla chiusura di numerose sedi, UBS sta apportando modifiche anche al servizio ATM (automated teller machine), cioè ai distributori automatici di soldi.

Un servizio speciale di Credit Suisse è in via di dismissione: in precedenza i clienti potevano creare codici QR con la loro app bancaria per prelevare contanti senza carta, come riportato dalla «Handelszeitung».

Anche terzi potevano prelevare denaro da uno sportello automatico del CS utilizzando un codice generato. Questa offerta, nota come «Cardless Cash», viene ora interrotta.

«UBS non offre prelievi o depositi tramite QR», spiega il portavoce della banca Igor Moser. Il motivo è la scarsa richiesta. La funzione è stata introdotta nel 2016 come parte di un progetto di innovazione, ma non si è mai diffusa.

Scompaiono le macchine contamonete

Anche un altro servizio pratico viene sospeso: in passato i clienti di CS potevano depositare i loro spiccioli direttamente presso gli sportelli automatici di molte località. In particolare, i titolari di attività commerciali usavano questa opzione per smaltire facilmente gli incassi giornalieri.

UBS sta ora abolendo queste macchine. La banca non offre una funzione analoga nelle proprie sedi. I clienti devono invece consegnare le monete in appositi sacchetti presso la filiale. I depositi vengono effettuati tramite un fornitore di servizi esterno che conta il denaro e lo accredita dopo tre-cinque giorni.

I depositi di monete stanno diventando più costosi

Oltre al lavoro supplementare richiesto, i costi stanno aumentando, come riportato dalla Handelszeitung. Mentre il Credit Suisse non applicava alcuna commissione per i depositi di monete presso gli sportelli automatici, UBS ora pratica una commissione di servizio di almeno 15 franchi svizzeri per ogni deposito o dell'1% dell'importo.

Nonostante i cambiamenti, la banca con le tre chiavi non si sente obbligata ad ampliare il servizio. «Finora i clienti hanno reagito molto positivamente al passaggio all'equivalente UBS», afferma Moser.

Non è la sola a ridurre i servizi di cassa. Il numero di ATM in Svizzera è diminuito drasticamente negli ultimi anni.

Se all'inizio del 2020 erano ancora in funzione quasi 7'300 sportelli automatici, alla fine del 2024 il numero era sceso a circa 6'200. Una tendenza che probabilmente continuerà.