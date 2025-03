Pendoni passano davanti al logo della banca svizzera UBS a Zurigo, martedì 4 febbraio 2025. KEYSTONE

UBS ha deciso di rinunciare a fissare obiettivi specifici per la promozione di donne e minoranze nelle posizioni dirigenziali: la grande banca ha anche ridimensionato le proprie ambizioni in materia di protezione del clima.

Keystone-SDA SDA

Ancora all'inizio dell'anno, l'istituto aveva suoi obiettivi di diversità: entro il 2025 il gruppo voleva impiegare il 30% di donne in posizioni dirigenziali in tutto il mondo. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, l'azienda mirava a impiegare il 26% di minoranze etniche a tale livello.

Questi obiettivi sono però scomparsi dal rapporto di sostenibilità che la banca ha pubblicato ieri, lunedì.

UBS ha una forza lavoro diversificata con un'ampia gamma di competenze, esperienze e background, ha indicato un portavoce del gruppo all'agenzia Awp.

«Continueremo a reclutare, sviluppare e promuovere dipendenti diversificati, con il principio del merito in prima linea in tutte le decisioni».

Un vento contrario che arriva dagli Stati Uniti

Come noto i programmi di promozione della diversità, noti con l'acronimo DEI (Diversity, Equity and Inclusion) hanno al momento il vento contrario, in particolare negli Stati Uniti.

Il presidente Donald Trump e il suo governo stanno conducendo una campagna contro tali approcci: l'argomentazione addotta è che favorire alcuni gruppi di popolazione mette altri in una posizione di svantaggio.

Vista la situazione molte aziende statunitensi hanno nel frattempo deciso di eliminare o ridurre i loro programmi in materia.

Obiettivi ridotti per la protezione del clima

Tornando a UBS, dal rapporto di sostenibilità emerge anche che l'impresa guidata da Sergio Ermotti ha ridimensionato pure le sue ambizioni in materia di protezione del clima.

In precedenza la banca voleva ridurre a zero le emissioni operative nette entro il 2025: ora la scadenza slitta al 2035.

«L'obiettivo riflette l'ampliamento del nostro portafoglio immobiliare in seguito all'acquisizione del Credit Suisse», spiega l'istituto.