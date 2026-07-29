Dopo aver concluso il programma precedente in luglio, la banca ha avviato un nuovo piano di riacquisto di azioni per un valore di 3 miliardi di dollari (2,8 miliardi di franchi), che sarà completato entro la fine del secondo trimestre del 2027.

L'annuncio è arrivato oggi in occasione della presentazione dei conti del secondo trimestre. L'istituto si è detto pronto a immettere sul mercato già nei prossimi tre mesi 1 miliardo di dollari per tornare in possesso di propri titoli. Nel coefficiente di capitale di base (CET1) a metà anno è già stato tenuto conto di un accantonamento per il nuovo programma, precisa la società.

L'ammontare e il ritmo dei riacquisti dipenderanno dai risultati finanziari di breve periodo, dalle prospettive economiche e dal mantenimento di un CET1 intorno al 14%. Un fattore chiave sarà però anche l'ottenimento di «maggiore chiarezza» in merito alle discussioni parlamentari in corso sulla capitalizzazione delle filiali estere di UBS. Come si ricorderà le camere federali stanno infatti valutando un inasprimento dei requisiti di capitale per i grandi istituti bancari, una variabile che l'impresa dovrà monitorare attentamente prima di procedere con eventuali ulteriori accelerazioni del piano.

Sul fronte della remunerazione degli azionisti, UBS ha inoltre effettuato accantonamenti per un aumento dei dividendi nell'ordine del 15%, confermando la volontà di premiare in modo crescente gli investitori.