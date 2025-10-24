Lukas Gähwiler ha ricoperto diverse cariche dirigenziali presso UBS dal 2010. Nel 2022 è stato nominato vicepresidente dell'organo di vigilanza. Keystone

Lukas Gähwiler non si ricandiderà per un seggio nel consiglio di amministrazione (cda) di UBS in occasione dell'assemblea generale annuale del prossimo aprile.

Ha deciso di lasciare la carica di vicepresidente dell'organo di vigilanza, ponendo così fine alla sua lunga carriera nel settore bancario.

Markus Ronner è stato proposto come suo successore e sarà nominato nuovo membro del cda e vicepresidente durante l'assemblea generale, indica un comunicato della banca diramato stamani.

Di nazionalità svizzera, Ronner ha svolto tutta la sua carriera professionale presso UBS dal 1981.

È diventato membro del cda nel 2018, quando ha assunto l'attuale carica di responsabile della conformità e della governance di UBS. Il suo successore sarà comunicato separatamente.

Da parte sua, Gähwiler ha ricoperto diverse cariche dirigenziali presso UBS dal 2010. Nel 2022 è stato nominato vicepresidente dell'organo di vigilanza.

Parallelamente, dal prossimo primo gennaio saranno attuati cambiamenti organizzativi all'interno della direzione di UBS: Michelle Bereaux, responsabile dell'integrazione, assumerà la carica di responsabile della conformità e dei rischi, mentre Beatriz Martin è stata nominata responsabile delle operazioni (COO).

Martin manterrà la presidenza della regione Europa, Medio Oriente e Africa.