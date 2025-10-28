  1. Clienti privati
Manipolazione tasso libor Il celebre ex trader di UBS fa causa all'istituto per 400 milioni di dollari

SDA

28.10.2025 - 10:01

Tom Hayes è stato scagionato dalla giustizia inglese.
Keystone

UBS è confrontata con una causa di 400 milioni di dollari (318 milioni di franchi): è di tale portata infatti l'indennizzo che viene chiesto da Tom Hayes, un ex trader dell'istituto diventato il volto dello scandalo globale della manipolazione del tasso libor.

Keystone-SDA

28.10.2025, 10:01

28.10.2025, 10:05

Lo riferiscono diversi media – primi fra tutti Reuters e Financial Times – sulla base dell'atto di citazione accessibile al pubblico. Interpellata dall'agenzia Awp, UBS non ha voluto prendere posizione sul tema.

Cittadino britannico, Hayes era stato arrestato nel dicembre 2012 con l'accusa di aver cospirato con altri broker per influenzare il tasso interbancario, un indicatore che aveva un impatto importante in vari ambiti, non da ultimo le ipoteche in Svizzera. Era stato condannato inizialmente a 14 anni di carcere (poi ridotti a 11 anni in appello): quest'estate però la massima corte di Londra ha annullato la sentenza.

Ora il 46enne ha avviato una causa presso un tribunale dello stato americano del Connecticut: chiede un risarcimento danni a UBS, sostenendo che l'istituto lo abbia dipinto come un cospiratore per proteggersi. L'interessato ha sempre sostenuto che aveva semplicemente adottato pratiche commerciali diffuse e accettate dai superiori.​

Quello del Libor è stato uno dei più grandi scandali finanziari a livello mondiale. Era emerso che le banche – erano stati coinvolti una ventina di istituti, fra cui Barclays, JPMorgan, Deutsche Bank, Credit Suisse e UBS – avevano manipolato per anni il tasso libor. Diverse aziende hanno poi concordato il pagamento di risarcimenti con le autorità britanniche e americane: ad esempio UBS ha versato 1,2 miliardi di dollari.

