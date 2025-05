UBS amplia ulteriormente i suoi affari. Keystone

UBS ha annunciato una collaborazione con la società americana General Atlantic (GA) nel settore del credito privato. I dettagli finanziari non sono stati resi noti.

Keystone-SDA SDA

L'obiettivo è quello di fornire prestiti diretti garantiti a società di media e grande capitalizzazione in Nord America e in Europa, ha indicato oggi l'istituto. Nell'ambito dell'alleanza, GA sarà responsabile delle attività di investimento e costituirà un team dedicato al credito privato, mentre UBS fornirà competenze in materia di investment banking.

«Siamo lieti di avviare questa partnership strategica con General Atlantic, sfruttando i punti di forza individuali delle nostre due società per offrire insieme una gamma più ampia di soluzioni innovative per il credito privato», afferma il presidente della direzione di UBS Sergio Ermotti, citato in un comunicato. «Questa collaborazione affonda le sue radici in una dedizione condivisa alla centralità del cliente, che ci consente di mettere in campo il meglio delle capacità di entrambe le società».

Fondata nel 1980, General Atlantic al 31 marzo aveva 108 miliardi di dollari di attivi in gestione, con 900 dipendenti in 20 paesi.