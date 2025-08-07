  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché UBS dice addio alla NZBA, l'iniziativa globale per ridurre le emissioni a zero

SDA

7.8.2025 - 17:01

UBS segue le orme delle grandi banche americane.
UBS segue le orme delle grandi banche americane.
Keystone

UBS si ritira dalla Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Si tratta di un'iniziativa globale lanciata nell'aprile 2021 e promossa dal programma ambientale delle Nazioni Unite che riunisce numerose banche impegnate a ridurre a zero, entro il 2050, le emissioni nette di gas serra legate alle proprie operazioni e attività finanziarie, in linea con l'accordo di Parigi del 2015.

Keystone-SDA

07.08.2025, 17:01

07.08.2025, 17:05

La decisione è stata adottata dopo la revisione annuale delle appartenenze ad associazioni nel settore della sostenibilità e del clima, si legge in un comunicato odierno. L'istituto precisa comunque che continua a perseguire l'obiettivo di un'economia a bassa emissione di carbonio.

«Il nostro obiettivo di avere un ruolo di primo piano nel campo della sostenibilità rimane immutato», assicura la società guidata da Sergio Ermotti. Questo approccio include l'analisi dell'impatto dei cambiamenti climatici sui modelli di affari e sugli investimenti dei clienti, nonché l'integrazione dei fattori legati alla sostenibilità e al clima nella gestione dei rischi.

All'inizio dell'anno, prima dell'insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, le grandi banche americane Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo e Goldman Sachs avevano a loro volta lasciato la NZBA. Le aziende in questione erano state accusate da politici repubblicani di indebolire le energie fossili, attraverso l'adesione all'associazione, e di violare le leggi sui cartelli.

Della NZBA fanno tuttora parte ancora 120 banche di 44 paesi in tutto il mondo. Tra gli istituti svizzeri, dopo l'uscita di UBS, rimangono membri Raiffeisen e le banche cantonali di Zurigo, Berna e Basilea Campagna.

I più letti

Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà
Steffen sospeso dopo un alterco con Croci-Torti? Il Crus: «Non c'è nessun problema»
La mannaia dei dazi potrebbe colpire l'industria svizzera in profondità. Ecco perché

Altre notizie

Dazi contro la Svizzera. Federazione orologiera: «mantenere sangue freddo, serve soluzione»

Dazi contro la SvizzeraFederazione orologiera: «mantenere sangue freddo, serve soluzione»

Dazi contro la Svizzera. Esperto dogane: «burocrazia non è un problema, ma shock come 2015»

Dazi contro la SvizzeraEsperto dogane: «burocrazia non è un problema, ma shock come 2015»

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rialzo, malgrado l'entrata in vigore dei pesanti dazi di Trump. Ecco perché

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rialzo, malgrado l'entrata in vigore dei pesanti dazi di Trump. Ecco perché