Ci sono ancora posti vacanti. Keystone

Malgrado il massiccio taglio di impieghi previsto dall'integrazione di Credit Suisse (CS) da parte di UBS le due banche continuano a cercare personale: all'inizio del mese le pagine web di UBS riportavano 131 annunci di lavoro, quelle di CS 156.

Rispetto ad agosto si registra rispettivamente una progressione di un quinto e una flessione del 6%, stando a un'indagine condotta dal portale d'impiego Indeed per l'agenzia di stampa finanziaria Awp. In primavera, quando la fusione era appena stata comunicata, UBS cercava più personale: presso CS per contro i posti vacanti sono leggermente aumentati rispetto ad allora.

Nel comparto bancario chi cerca di più è Raiffeisen, con 208 annunci, un numero nettamente superiore a quello registrato in primavera.

hm, ats