Gli impiegati di banca chiedono il blocco dei licenziamenti sino a fine anno

Le nuvole si fanno sempre più nere su Paradeplatz. Keystone

Blocco dei licenziamenti sino alla fine del 2023: è quanto chiede una petizione lanciata dall'Associazione svizzera degli impiegati di banca (ASB) dopo l'annuncio dell'acquisizione di Credit Suisse (CS) da parte di UBS.

Le direzioni dei due istituti devono evitare di rescindere i contratti di lavoro con i dipendenti «in modo avventato e frettoloso», afferma l'organizzazione in un comunicato odierno. L'incertezza fra gli impiegati è enorme, soprattutto tra i circa 17'000 dipendenti di CS in Svizzera, ma anche tra il personale in forza a UBS, scrive l'ASB.

Secondo l'associazione le due banche e il Consiglio federale hanno il dovere di evitare un'ondata di tagli e di salvare il maggior numero possibile di impieghi. In particolare viene ritenuto necessario congelare i licenziamenti presso CS e UBS sino alla fine dell'anno, cioè fino a quando tutti i piani di UBS per il futuro saranno sul tavolo e sarà chiaro come verranno attuati.

hm, ats