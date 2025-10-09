Ermotti ribadisce il suo no a un inasprimento normativo. Keystone

«UBS e la Svizzera si rafforzano a vicenda, ma aumentare i requisiti del 50% rispetto ai competitor sarebbe insostenibile».

Lo afferma il CEO Sergio Ermotti, ribadendo – in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano italiano Il Sole 24 ore – la sua opposizione a normative più stringenti in materia di capitale proprio della banca.

Il 65enne guarda anche alla concentrazione bancaria in atto in Italia, il cosiddetto risiko, «tutt'altro che finito: c'è spazio per nuovi poli, e MPS ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo importante nella prossima fase».

Malgrado i numerosi shock i mercati reggono, come mai?

Guerre, tensioni geopolitiche e nuovi dazi – argomentano i giornalisti della testata – fanno tremare i polsi, eppure i mercati continuano ad assorbire ogni shock, come se lo spiega?

«È vero, i mercati mostrano una capacità sorprendente di adattamento, anche di fronte a fattori che in passato avrebbero generato molta più volatilità. La crescita globale resta solida ma con forti squilibri».

«Sul fronte monetario, i tagli della Federal Reserve dovrebbero ridurre la pressione sui tassi, ma l'inflazione americana – ancora sopra il 3% – resta un rischio, soprattutto se le aziende dovessero utilizzare i nuovi dazi come pretesto per aumentare i prezzi. In generale, tutte le asset class oggi sembrano correttamente prezzate. Francamente, però, questa calma mi sembra fragile».

«I cigni neri possono sempre arrivare»

Che cosa potrebbe cambiare gli equilibri? «Non vedo shock imminenti», risponde l'intervistato.

«Ma i ''cigni neri' possono sempre arrivare dalla finanza non regolamentata dallo shadow banking o dal private credit. Un altro rischio è un ritorno dell'inflazione negli Usa, che costringerebbe a irrigidire di nuovo la politica monetaria.»

«Restano poi possibili scossoni da un default sovrano, da una crisi del debito pubblico o del real estate. Ma la mia maggiore preoccupazione restano le tensioni geopolitiche, sempre più vicine a casa nostra. L'Italia vanta spread ai minimi e rating in rialzo».

Equilibrio fragile o trend duraturo? L'esempio dell'Italia

Equilibrio fragile o trend duraturo? «Negli ultimi anni è avvenuto un ribaltamento interessante. Da ultime della classe, Italia, Grecia o Spagna sono diventate casi virtuosi. L'Italia ha dimostrato di avere nel proprio DNA la capacità di reagire e convivere con queste situazioni. La stabilità del governo italiano dimostra che è possibile fare le cose».

In Italia, prosegue il numero uno di UBS, «abbiamo visto alcune operazioni rilevanti e sono convinto che ne vedremo ancora. C'è spazio e bisogno di creare ulteriori grandi player, con la creazione di un terzo o quarto polo bancario».

MPS potrebbe muoversi ancora? «Non voglio entrare nel caso specifico ma è evidente serve consolidare ciò che è in corso, ma bisogna anche guardare al lungo termine, e MPS ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo importante in questo quadro» conclude il dirigente.