Ermotti è soddisfatto del lavoro svolto. Keystone

«Abbiamo compiuto grandi progressi in una delle integrazioni più complesse nella storia bancaria, affrontando al contempo la continua incertezza normativa in Svizzera».

Keystone-SDA SDA

Lo afferma il presidente della direzione di UBS Sergio Ermotti, commentando i risultati della società nel 2025.

«La forza del nostro marchio globale e diversificato ha alimentato la nostra eccellente performance annuale, aiutando i clienti a navigare in un contesto di mercato imprevedibile», afferma il 65enne, citato nel comunicato odierno dell'istituto.

«Abbiamo mantenuto una solida posizione patrimoniale e rispettato i nostri impegni di rendimento del capitale nell'anno, con un aumento dei dividendi integrato da riacquisti di azioni.»

«Nel corso del 2025 abbiamo continuato a sostenere i clienti, l'economia svizzera e le comunità in cui viviamo e lavoriamo, investendo ulteriormente in talenti e competenze.»

«Ciò include l'intelligenza artificiale, dove abbiamo progetti di trasformazione volti a rafforzare la nostra resilienza operativa, migliorare l'esperienza dei clienti e sbloccare livelli più elevati di efficienza ed efficacia in tutta l'organizzazione».

Riguardo all'integrazione di Credit Suisse, che è giunta «all'ultimo chilometro», il CEO si è detto «fiducioso nella capacità di cogliere le sinergie residue entro la fine dell'anno, che abbiamo aumentato di 0,5 miliardi di dollari a 13,5 miliardi di dollari».

«Con un patrimonio investito dal gruppo che ha superato per la prima volta i 7000 miliardi di dollari e un forte slancio commerciale, siamo pronti a raggiungere i nostri obiettivi per il 2026 e le nostre ambizioni a medio termine», conclude il dirigente.