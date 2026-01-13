  1. Clienti privati
UBS «Il direttore di UBS Ermotti prevede di lasciare la carica nell'aprile 2027»

SDA

13.1.2026 - 08:06

Sergio Ermotti aveva già lasciato intendere che avrebbe lasciato la carica a fine 2026 o inizio 2027. (foto d'archivio)
Sergio Ermotti aveva già lasciato intendere che avrebbe lasciato la carica a fine 2026 o inizio 2027. (foto d'archivio)
Keystone

Secondo il «Financial Times» il presidente della direzione di UBS Sergio Ermotti ha in programma di dimettersi nell'aprile 2027. Il quotidiano economico britannico cita alcuni possibili successori.

Keystone-SDA

13.01.2026, 08:06

13.01.2026, 08:09

Aleksandar Ivanovic, responsabile dell'Asset Management, viene indicato come «uno dei più probabili» successori del 65enne ticinese. Altri candidati di spicco sarebbero i co-responsabili della gestione patrimoniale della grande banca, Iqbal Khan e Robert Karofsky.

Ma anche Bea Martin, nominata Chief Operating Officer della banca in ottobre, sarebbe tra i candidati.

Ermotti aveva già lasciato intendere in precedenza che avrebbe lasciato la carica di CEO alla fine del 2026 o all'inizio del 2027.

Tuttavia, come riporta ora il «Financial Times» citando fonti interne, potrebbe tornare nella banca in un secondo tempo come presidente del Consiglio di amministrazione, qualora volesse assumere questo ruolo.

Londra mette in guardia dai viaggi in Svizzera: «Ecco a cosa fare attenzione»
L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»
Lehmann punta alla rivoluzione: «Vogliamo 50 gare a stagione e anche nell'emisfero sud»
Perde l’equipaggio e arriva solo al traguardo: ecco come il pilota di bob ha evitato il peggio
Slalom di Adelboden, il destino di Meillard prende una brutta piega. Ecco le reazioni degli svizzeri

Altre notizie

Industria. Per Sika fatturato in calo nel 2025 per il franco forte e la Cina debole

Lo studio del WEF. L'intelligenza artificiale accelera la corsa ad armamenti digitale

Previdenza e investimenti. Rendimento positivo per le casse pensioni svizzere nel 2025

