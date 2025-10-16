  1. Clienti privati
Banche e AI UBS ha ora un Chief Artificial Intelligence Officer

SDA

16.10.2025 - 21:00

Novità nei piani alti della banca.
Keystone

Nuova posizione ai vertici di UBS: la banca ha creato il posto di «Chief Artificial Intelligence Officer».

Keystone-SDA

16.10.2025, 21:00

16.10.2025, 21:15

Sarà occupata da Daniele Magazzeni, manager che avrà il compito di promuovere la strategia dell'azienda in materia di intelligenza artificiale (IA), favorire l'innovazione e accelerare l'introduzione di nuove tecnologie.

Magazzeni proviene dalla banca statunitense JPMorgan, ha indicato oggi l'istituto. Il dirigente apporta una conoscenza approfondita della ricerca sull'IA e una grande esperienza nell'implementazione e nella scalabilità delle soluzioni informatiche. Dirigerà inoltre il Chief Artificial Intelligence Office, dipartimento responsabile dell'utilizzo di strumenti e processi basati sull'IA in tutta l'impresa.

