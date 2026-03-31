  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Banche e IA UBS investe nell'azienda luganese Artificialy

SDA

31.3.2026 - 17:01

UBS punta sull'IA.
UBS punta sull'IA.
Keystone

Artificialy, società luganese specializzata nella consulenza e nello sviluppo di programmi informatici nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), annuncia un investimento da parte di UBS, che la stessa impresa ticinese definisce «strategico».

Keystone-SDA

31.03.2026, 17:01

31.03.2026, 17:31

Stando a quanto indicato oggi da Artificialy, la banca guidata da Sergio Ermotti ha anche manifestato l'intenzione di rafforzare la collaborazione commerciale con la controparte, con l'obiettivo di ampliare e integrare ulteriormente le soluzioni di IA in tutta la struttura aziendale. Non sono stati forniti dettagli finanziari.

«Accogliere un azionista del calibro di UBS invia un chiaro segnale di fiducia nella nostra strategia e nel nostro percorso di crescita», commenta il presidente del consiglio di amministrazione Alberto Delorenzi, citato in un comunicato. «UBS non sta solo investendo nella nostra azienda, ma è anche uno dei nostri clienti più importanti», gli fa eco il cofondatore e CEO Luca Gambardella, a sua volta citato nella nota per la stampa. «Questa combinazione di capitale e collaborazione operativa ci aiuterà a fondare la nostra crescita su implementazioni nel mondo reale e su un impatto misurabile».

«In UBS consideriamo l'IA un motore chiave della nostra strategia di crescita e ci impegniamo a implementarla su larga scala», commenta da parte sua Daniele Magazzeni, Group Chief Artificial Intelligence Officer di UBS, le cui dichiarazioni vengono pure riferite nel documento per i media. «Il nostro investimento in Artificialy si basa su una solida partnership e riflette la nostra convinzione dell'importanza di un'IA responsabile e innovativa».

Fondata nel 2020, Artificialy progetta e fornisce soluzioni di IA per imprese di diversi rami, tra cui finanza, scienze della vita, energia, edilizia, produzione e telecomunicazioni. L'azienda conta oltre 40 ingegneri, fisici e matematici provenienti da tutta Europa e ha realizzato più di cento progetti di IA per oltre 50 clienti, spaziando dal machine learning alla visione artificiale, dall'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) all'IA generativa. La società ha sede a Lugano ed è presente anche a Zurigo.

I più letti

Polemiche per il broker di Hegseth che «provò a speculare prima dell'attacco all'Iran»
Lili Hinstin è morta a 48 anni: guidò il Locarno Film Festival
Bottani rifiuta la proposta del Lugano: «Anche se fa male, per rispetto verso me stesso non posso accettare»
La nuova storia d'amore di Michelle Hunziker conferma un copione già visto, ecco perché
La rabbia di Trump cresce: «Chi non ci aiuta prenda da solo il greggio a Hormuz»

Altre notizie

Industria alimentare. Nestlé: insieme a ILO per promuovere diritti lavoratori del caffè

Industria alimentareNestlé: insieme a ILO per promuovere diritti lavoratori del caffè

Industria agrochimica. Syngenta: profitti in aumento nel 2025

Industria agrochimicaSyngenta: profitti in aumento nel 2025

Indici borsistici. SIX lancia un nuovo SMI, sarà a ponderazione uguale dei titoli

Indici borsisticiSIX lancia un nuovo SMI, sarà a ponderazione uguale dei titoli