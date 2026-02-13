Alle 11.45 l'azione della maggiore banca svizzera veniva scambiata a circa 43,70 franchi, il 3,0% in più di ieri, nell'ambito di un mercato orientato a un lieve ribasso, dopo che l'indice di riferimento SMI ha comunque aggiornato il suo massimo storico.

Gli analisti valutano positivamente i risultati resi noti oggi dall'istituto. Secondo la banca Vontobel il fatto che abbiano superato le stime è dovuto soprattutto alle operazioni azionarie nell'ambito dell'investment banking: gli altri tre settori operativi, invece, hanno registrato un andamento solo leggermente migliore del previsto.

Anche Jefferies attribuisce i dati più convincenti delle previsioni alla banca d'investimento.

Viene accolto con favore anche l'annuncio del nuovo programma di riacquisto di azioni proprie per un importo di 3 miliardi di dollari (2,8 miliardi di franchi). Il gruppo ha inoltre mostrato un forte effetto leva operativo e la cessione delle attività non strategiche sembra avvicinarsi alla conclusione, scrivono gli esperti.

Gli specialisti dell'istituto canadese RBC parlano di dati solidi, il che non ha sorpreso alla luce dei risultati dei concorrenti. I ricavi hanno beneficiato di condizioni di mercato favorevoli e, grazie all'effetto leva operativo, gran parte di essi è confluita nell'utile.

L'entità del programma di riacquisto di azioni indica sì un andamento più lento rispetto alle aspettative, ma il calendario lascia margine per almeno soddisfare le aspettative.

Tutto questo è musica per le orecchie degli investitori. L'azione di UBS si trova infatti a un livello solo di poco inferiore ai 44,44 franchi raggiunti il 15 luglio, che sono anche il massimo dall'inizio del 2008, cioè dai tempi della crisi finanziaria.

Dall'inizio di gennaio, il valore ha guadagnato il 14% e ampiamente positive sono anche le performance su dodici mesi (+42%) e su cinque anni (+190%).

Chi ha la memoria lunga ricorderà peraltro che il 20 marzo 2023, il giorno dopo l'annuncio (domenicale, viste le pressioni provenienti dall'estero) dell'acquisizione di Credit Suisse, il titolo era scambiato a 14 franchi.