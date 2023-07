(Foto simbolica) KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Molti clienti russi di Credit Suisse (CS) dovranno apparentemente cercare un nuovo istituto di credito. UBS, che ha integrato l'ex numero due bancario elvetico, intenderebbe eliminarne il 50%-75%.

Lo sostiene nella sua edizione odierna la NZZ am Sonntag. Confrontata dal domenicale con questo presunto piano, UBS non ha voluto prendere posizione. Ha però ricordato la sua minore propensione al rischio rispetto a quella del suo ex concorrente. Inoltre, vuole «ancorare i suoi principi di gestione del rischio e la sua struttura aziendale in tutta l'organizzazione combinata» di UBS e CS, ha riferito la banca al giornale.

Secondo il domenicale, nel mirino di UBS ci sono in particolare i clienti offshore russi. La decisione della banca riguarderebbe anche altri clienti di Credit Suisse in altre regioni, ma in misura minore. L'obiettivo della misura è evitare di danneggiare la reputazione dell'istituto di credito.

ns, ats