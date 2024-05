Si è trattato di una lieve negligenza, secondo l'autorità. Keystone

UBS si è vista infliggere una multa da 50'000 franchi dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) per aver omesso di segnalare un possibile caso di riciclaggio di denaro in relazione a conti detenuti dal controverso ex presidente dello Yemen Ali Abdullah Saleh.

SDA

La sanzione è stata decisa il 4 aprile ed è nel frattempo passata in giudicato ha indicato a Keystone-Ats il DFF confermando una notizia diffusa da SRF, la radio-televisione svizzero tedesca. Contattata dall'agenzia Awp, UBS non ha voluto rilasciare commenti sulla vicenda.

La banca avrebbe gestito milioni di dollari per Saleh. Secondo SRF al centro dell'attenzione vi sarebbe un pagamento a suo beneficio di oltre 10 milioni di dollari che sarebbe stato effettuato nel 2009 sultano dell'Oman. L'assegno sarebbe stato consegnato all'UBS di Zurigo dal figlio di Saleh.

La transazione avrebbe fatto scattare un allarme interno all'istituto, ma invece di contattare l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), i dipendenti si sarebbe limitati ad una annotazione nel dossier interno: «È risaputo che i ricchi governanti del mondo arabo sostengono i loro colleghi più poveri con tali regali».

Il procedimento è stato avviato nel marzo 2021. Sono passati anni nell'elaborazione dei documenti e nella loro messa a disposizione, con una procedura arrivata sino al Tribunale federale. La multa è stata inflitta tenendo conto di una negligenza lieve: si tratta peraltro dell'importo massimo che il DFF può imporre a una persona giuridica in un procedimento penale amministrativo.

Per inquadrarne l'entità, la multa può essere messa in relazione con i profitti di UBS: nel 2023 il colosso bancario ha conseguito un utile netto di 27,8 miliardi di franchi (25,4 miliardi di franchi al cambio attuale), un dato favorito dal guadagno realizzato acquistando Credit Suisse molto al di sotto del suo valore. Messa in questi termini la multa ammonta allo 0,0002% dell'utile. Volendo avanzare un paragone un po' rozzo, cioè fra l'utile di una società e il reddito di una persona fisica, è come se un normale cittadino svizzero ricevesse una multa di 15 centesimi sul suo salario (mediano) di 81'500 franchi annui.

hm, ats