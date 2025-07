Il caso è stato al centro di diversi articoli di giornale. Keystone

UBS non vede grandi rischi finanziari per la vicenda dei rischiosi derivati sul dollaro che hanno comportato forti perdite per ricchi clienti svizzeri della banca.

Keystone-SDA SDA

Gli effetti delle intese con i clienti interessati si riflettono già nei risultati del secondo trimestre, ha indicato il Ceo Sergio Ermotti durante la conferenza stampa di commento ai risultati trimestrali.

Circa 3000 clienti sono stati interessati dai prodotti in questione nei dodici mesi precedenti il forte calo della divisa statunitense. Nel caso di «meno di 200» di questi, una «manciata di consulenti alla clientela» in alcune sedi ha gestito i prodotti in modo non conforme alle regole, afferma l'impresa.

Ermotti non ha comunque voluto fornire cifre esatte quando gli è stato chiesto a quanto ammontasse il risarcimento totale versato dall'istituto. Ha però aggiunto che non vi sono irregolarità strutturali o problemi nella gestione del rischio della banca: si è trattato di una «questione isolata» che non ha richiesto ulteriori azioni, ha chiosato il 65enne. La banca ha affrontato immediatamente i singoli casi.

Secondo quanto riportato da diversi media, centinaia di facoltosi clienti svizzeri di UBS hanno subito perdite – alcune delle quali consistenti – su complicati prodotti strutturati in dollari, in seguito al forte calo della valuta statunitense. A causa delle perdite di investimento sono state presentate denunce penali alla procura di Zurigo. Stando al Financial Times un centinato di investitori non professionali hanno inoltre concordato «pagamenti volontari» da parte della banca.