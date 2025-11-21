Gli azionisti di UBS vedono aumentare il valore dei loro titoli. Keystone

UBS ha concluso il programma di riacquisto di azioni avviato il primo luglio: nell'ambito dell'operazione sono stati comprati 52,6 milioni di titoli nominativi, pari all'1,6% del capitale azionario, per un volume totale di 1,6 miliardi di franchi.

In un comunicato odierno la banca afferma di aver mantenuto le promesse, riacquistando quest'anno azioni per un valore di 3 miliardi di franchi, di cui 2 miliardi solo nel secondo semestre. I titoli in questione sono destinati alla distruzione, il che aumenta automaticamente il valore delle azioni nominative rimanenti.

La scadenza dell'operazione avviata in luglio era fissata al 30 novembre 2027. Inizialmente UBS intendeva acquisire circa 60,6 milioni di azioni, pari all'1,8% del capitale azionario. Il prossimo febbraio, in margine ai dati annuali 2025, l'istituto presenterà i suoi nuovi piani in materia di remunerazione degli azionisti.

Alla borsa di Zurigo l'azione UBS ha chiuso ieri a 30,30 franchi. Dall'inizio del 2025 il valore ha guadagnato il 7% (indice SMI: +8%) e positiva è anche la performance sull'arco di un cinque anni: +132%.