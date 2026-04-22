PrevisioneGli economisti di UBS: «Il risultato trimestrale della BNS sarà vicino al pareggio»
SDA
22.4.2026 - 09:31
Nei primi tre mesi dell'anno la Banca nazionale svizzera (BNS) dovrebbe aver registrato un risultato vicino al pareggio: la previsione è degli economisti di UBS, che si aspettano un valore compreso fra un utile di 4 miliardi di franchi e una perdita di 6 miliardi.
Keystone-SDA
22.04.2026, 09:31
22.04.2026, 09:42
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A sostenere il bilancio dell'istituto è stato soprattutto l'oro, si legge in un'analisi pubblicata oggi, alla vigilia della diffusione dei conti. Malgrado un calo del prezzo del metallo prezioso in marzo il rialzo registrato nei primi due mesi dell'anno dovrebbe aver portato a un contributo positivo per circa 8 miliardi di franchi.
Sul versante opposto, diversi fattori hanno appesantito il bilancio: il forte rialzo dei tassi di interesse su molti mercati obbligazionari, legato all'acuirsi del conflitto in Medio Oriente, dovrebbe rappresentare la voce negativa più rilevante, con un impatto stimato in 9 miliardi. A ciò si aggiunge il netto calo dei corsi azionari nello stesso periodo, che ha sottratto circa 3 miliardi.
Sul fronte valutario, il franco si è apprezzato in modo marcato nei confronti dell'euro e del dollaro a inizio anno, per poi cedere terreno nella seconda metà di marzo. Complessivamente, l'effetto dei cambi dovrebbe ridurre ulteriormente il risultato per circa 1 miliardo di franchi.