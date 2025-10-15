  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Strategia di crescita nella regione UBS scommette sul Medio Oriente, nuovi uffici ad Abu Dhabi

SDA

15.10.2025 - 15:00

Abu Dhabi è in piena espansione.
Abu Dhabi è in piena espansione.
Keystone

UBS si espande in Medio Oriente: la banca ha aperto un nuovo ufficio di consulenza ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Keystone-SDA

15.10.2025, 15:00

15.10.2025, 15:05

La sede rafforzerà la strategia di crescita nella regione e faciliterà l'accesso a clienti facoltosi in uno dei centri finanziari più dinamici al mondo, ha indicato oggi il gruppo.

Il nuovo ufficio è la seconda sede dell'istituto nel paese arabo dopo quello di Dubai. L'ufficio fornirà consulenza ai clienti direttamente dall'Abu Dhabi Global Market (ADGM), un centro finanziario fondato nel 2015 con un proprio sistema giuridico basato sul modello britannico, mentre i patrimoni continueranno ad essere registrati in Svizzera.

Con questa iniziativa UBS sottolinea il suo impegno a lungo termine nei confronti della regione, dove i patrimoni privati sono stimati a oltre 5700 miliardi di dollari, si legge in un comunicato. L'impresa è attiva in Medio Oriente da oltre 60 anni e afferma di essere uno dei principali gestori patrimoniali della regione.

I più letti

Alessandra Amoroso sulla salute della figlia: «Basta bugie. State dando il peggio di voi»
Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
Nataly Ospina sulla relazione con Ezio Greggio: «Dicono che non è vero amore, ma...»
Ecco perché un arbitro di hockey è stato bandito a vita. Il video mostra il «gravissimo» errore
Un treno merci blocca la galleria di base del San Gottardo

Altre notizie

Svizzera. Inquilini in larga parte soddisfatti della situazione abitativa

SvizzeraInquilini in larga parte soddisfatti della situazione abitativa

Sentenza del TAF. La FINMA farà ricorso contro la sentenza relativa agli AT1 di Credit Suisse

Sentenza del TAFLa FINMA farà ricorso contro la sentenza relativa agli AT1 di Credit Suisse

Congiuntura. La Cina sempre più in deflazione: -0,3% dei prezzi al consumo

CongiunturaLa Cina sempre più in deflazione: -0,3% dei prezzi al consumo