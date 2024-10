UBS si è già attivata sul tema, assicura la società. Keystone

Siamo già la lavoro: risponde così UBS ai rilievi della Finma, che stamani ha chiesto alla banca di rielaborare i suoi piani di emergenza alla luce dell'integrazione di Credit Suisse.

SDA

«UBS ha un modello di affari sostenibile e una capacità di assorbimento delle perdite di circa 200 miliardi di dollari» (circa 182 miliardi di franchi al cambio attuale), afferma in una presa di posizione scritta la società guidata da Sergio Ermotti. «Come confermato dalla Finma nel suo comunicato stampa, UBS soddisfa i requisiti applicabili per essere risanata in caso di crisi secondo la strategia di ristrutturazione preferita».

«L'esperienza acquisita con la crisi di Credit Suisse e il salvataggio da parte di UBS richiedono ora un ulteriore sviluppo della pianificazione della risoluzione delle situazioni, al fine di ampliare i piani esistenti in modo mirato. UBS ha già iniziato questo lavoro», conclude l'impresa.

hm, ats