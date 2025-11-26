  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Risponde all'indiscrezione UBS: «I tagli agli impieghi in Svizzera restano 3000, non salgono a 5000»

SDA

26.11.2025 - 19:00

UBS ha bisogno di meno personale.
UBS ha bisogno di meno personale.
Keystone

UBS avrebbe previsto di tagliare 5000 posti di lavoro in Svizzera in primavera? La notizia lanciata dal portale Inside Paradeplatz, basata su voci raccolte in seno all'istituto, viene smentita dalla società guidata da Sergio Ermotti.

Keystone-SDA

26.11.2025, 19:00

26.11.2025, 19:05

«Abbiamo sempre indicato la cifra di 3000 e la confermiamo», ha indicato una portavoce contattata dall'agenzia Awp.

La soppressione di organico di tale portata era stata menzionata dall'azienda nell'estate 2024. Decisi in seguito all'acquisizione di Credit Suisse, annunciata il 19 marzo 2023, i tagli previsti riguardano 1000 posti identificati come ridondanti a seguito proprio dell'integrazione delle attività elvetiche di CS, nonché altri 2000 in ulteriori settori di attività nella Confederazione, senza ulteriori precisazioni.

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Due soldati della Guardia Nazionale uccisi a pochi passi dalla Casa Bianca
Martina Colombari rivela perché suo marito, Billy Costacurta, è come Rocco Siffredi
Durissime critiche della stampa italiana a Yann Sommer: «È un punto debole dell'Inter»

Altre notizie

Mercati azionari. La borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,40%

Mercati azionariLa borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,40%

Edilizia e genio civile. Settore costruzione, fatturato e ordinativi in aumento

Edilizia e genio civileSettore costruzione, fatturato e ordinativi in aumento

Ricchi che spendono. Il lusso non tira più? Spazio all'ultra-lusso, che va a gonfie vele

Ricchi che spendonoIl lusso non tira più? Spazio all'ultra-lusso, che va a gonfie vele