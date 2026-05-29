La grande banca UBS ha, secondo l'agenzia Bloomberg, ulteriormente tagliato posti di lavoro nell'ambito dell’integrazione di Credit Suisse Keystone

UBS avrebbe ulteriormente tagliato impieghi nell'ambito dell'integrazione di Credit Suisse. Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita persone a conoscenza della questione, sarebbero interessate diverse centinaia di posti di lavoro in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

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L'ultima fase di riduzioni avrebbe colpito soprattutto i dipendenti in funzioni di supporto, ma in singoli casi anche consulenti alla clientela. Interpellata dall'agenzia finanziaria AWP, UBS ha rifiutato di commentare tali informazioni.

Una portavoce di UBS ha tuttavia sottolineato che la grande banca ridurrà «il meno possibile» il personale legato all'integrazione di CS «in Svizzera e a livello globale». Come già annunciato nel 2023, la riduzione si estenderà su più anni e avverrà principalmente tramite fluttuazioni naturali, pensionamenti anticipati, mobilità interna e internalizzazione di ruoli esterni.

UBS aveva già annunciato poco dopo l'acquisizione di Credit Suisse, nel 2023, l'eliminazione di doppioni. Secondo gli ultimi dati trimestrali, il numero di dipendenti diretti è sceso a fine marzo 2026 a 101'594 posti a tempo pieno, rispetto ai 103'177 di fine 2025. Ambienti del settore ritengono da tempo che il numero dei dipendenti possa scendere a lungo termine a circa 80'000. Nel complesso, secondo Bloomberg, l'organico si è già ridotto di circa 17'500 posti dalla acquisizione di CS.

La stessa UBS non indica un obiettivo numerico. Per la Svizzera, però, la banca a febbraio ha confermato l'aspettativa di circa 3’000 licenziamenti nell'ambito dell'integrazione. Il Ceo Sergio Ermotti aveva allora dichiarato che la maggior parte di questi tagli avverrà nella seconda metà del 2026 e all'inizio del 2027. Il contesto è in particolare la migrazione ormai ampiamente completata dei clienti ex Credit Suisse ai sistemi UBS.