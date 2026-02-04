  1. Clienti privati
Banche L'utile di UBS nel 2025 sale  vertiginosamente a 7,8 miliardi di dollari

SDA

4.2.2026 - 07:04

Utili in forte crescita per UBS nel 2025.
Keystone
Keystone

UBS ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile netto di 7,8 miliardi di dollari (6,04 miliardi di franchi), il 53% in più dell'anno precedente.

Keystone-SDA

04.02.2026, 07:04

04.02.2026, 10:20

Nel solo quarto trimestre esso si è attestato a 1,20 miliardi (+56%), oltre i 970 milioni attesi mediamente dagli analisti.

L'utile ante-imposte è salito di oltre il 60% a 1,70 miliardi nel periodo ottobre-dicembre; al netto dei costi di integrazione esso ammonta a 2,87 miliardi di dollari.

I ricavi sono saliti invece del 4% a 12,15 miliardi, mentre gli oneri sono diminuiti dell'1% a 10,29 miliardi. La combined ratio aggiustata è pari al 75,2%.

Agli azionisti viene proposto un dividendo di 1.10 dollari per azione, a fronte di 90 centesimi in precedenza.

UBS. Ermotti: «Grandi progressi, ma continua l'incertezza normativa Svizzera»

UBS. Ermotti: «Grandi progressi, ma continua l'incertezza normativa Svizzera»

