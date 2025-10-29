  1. Clienti privati
Banche Per UBS utile sopra le attese nel terzo trimestre

SDA

29.10.2025 - 07:21

Keystone

UBS ha realizzato un utile netto di 2,48 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell'anno, in aumento del 74% su base annua. Si tratta di un risultato decisamente migliore di quello atteso dagli analisti.

In una nota odierna, la banca afferma inoltre di aver compiuto progressi significativi nel suo programma di riduzione dei costi.

I ricavi hanno raggiunto i 12,76 miliardi di dollari, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le spese del gruppo sono diminuite del 4% a 9,83 miliardi.

L'utile prima delle imposte è balzato in avanti del del 47% su base annua, a 2,83 miliardi, trainato dal core business. Il rapporto costi/ricavi si è attestato al 77,0%.

Gli analisti interpellati dall'agenzia Awp prevedevano un utile netto decisamente inferiore, in media attorno ai 1,13 miliardi di dollari.

Nel trimestre in esame, la banca ha riacquistato 1,1 miliardi di dollari delle proprie azioni. Per l'ultimo trimestre sono previsti riacquisti per 0,9 miliardi, mentre l'obiettivo di 3 miliardi per l'intero anno è sulla buona strada, precisa la banca. Il dividendo dovrebbe crescere di oltre il 10%.

