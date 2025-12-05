  1. Clienti privati
Banche UBS vola in borsa dopo le indiscrezioni riguardanti le norme sul capitale

SDA

5.12.2025 - 18:00

Si torna a parlare di UBS.

Keystone

Forte rialzo in borsa oggi per UBS: il titolo della grande banca ha accelerato intorno alle 17:00, sulla scia di una notizia diffusa dall'agenzia di stampa Reuters.

Keystone-SDA

05.12.2025, 18:00

05.12.2025, 18:01

Secondo tale notizia il Consiglio federale intenderebbe attenuare il previsto inasprimento delle norme sul capitale della società. L'azione ha chiuso in rialzo del 4,09% a 32,57 franchi.

Contattato dall'agenzia Awp, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) non ha voluto commentare il dispaccio della Reuters. «Il processo decisionale relativo al dossier non è ancora concluso e il Consiglio federale non ha ancora preso una decisione», si è limitata ad affermare una portavoce.

