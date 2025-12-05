Si torna a parlare di UBS. Keystone

Forte rialzo in borsa oggi per UBS: il titolo della grande banca ha accelerato intorno alle 17:00, sulla scia di una notizia diffusa dall'agenzia di stampa Reuters.

Secondo tale notizia il Consiglio federale intenderebbe attenuare il previsto inasprimento delle norme sul capitale della società. L'azione ha chiuso in rialzo del 4,09% a 32,57 franchi.

Contattato dall'agenzia Awp, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) non ha voluto commentare il dispaccio della Reuters. «Il processo decisionale relativo al dossier non è ancora concluso e il Consiglio federale non ha ancora preso una decisione», si è limitata ad affermare una portavoce.