La questione energetica si fa sempre più pressante. Keystone

Per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen rinunciare al nucleare è un errore.

Keystone-SDA SDA

«Nel 1990 un terzo dell'elettricità europea proveniva dal nucleare, oggi è solo il 15%: la riduzione della quota» di energia da atomo «è stata una scelta, ma credo che sia stato un errore strategico da parte dell'Europa voltare le spalle a una fonte di energia affidabile, economica e a basse emissioni», ha affermato la presidente nel suo intervento al secondo vertice mondiale sull'energia nucleare in corso a Parigi.

«Nucleare ed energie rinnovabili hanno un ruolo chiave da svolgere nella transizione», ha osservato la dirigente tedesca. Insieme «possono diventare i garanti congiunti dell'indipendenza, della sicurezza dell'approvvigionamento e della competitività, se agiamo nel modo giusto».

La 67enne ha poi rivendicato che l'Europa «è stata pioniera nella tecnologia nucleare e potrebbe tornare a essere leader mondiale in questo settore» attraverso i reattori nucleari di nuova generazione potrebbero diventare un'esportazione europea di alta tecnologia e alto valore.