  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Agricoltura Per l'UFAG le condizioni sono sfavorevoli, ma i contadini sono positivi

SDA

17.11.2025 - 17:29

Il direttore dell'UFAG Christian Hofer
Il direttore dell'UFAG Christian Hofer
Keystone

Condizioni difficili hanno segnato l'anno agricolo 2024, soprattutto nella produzione di ortaggi e nella viticoltura. I contadini giudicano tuttavia la qualità di vita in modo più positivo. È quanto emerge dall'ultimo Rapporto agricolo, pubblicato oggi dall'UFAG.

Keystone-SDA

17.11.2025, 17:29

17.11.2025, 17:59

A differenza di quanto avvenuto quest'anno, l'estate piovosa del 2024 e i danni causati dal gelo e dalla peronospora hanno provocato scarsi raccolti nella produzione di verdure e nella viticoltura. Per il vino si tratta della seconda annata peggiore degli ultimi vent'anni, ha dichiarato il direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), Christian Hofer, in una conferenza stampa a Berna.

Oltre al maltempo, anche il forte calo del consumo di vino, in particolare di quello svizzero, gioca un ruolo. I vini elvetici hanno una quota di mercato del 35,5%, un livello che rappresenta una sfida per il settore.

Il Rapporto agricolo affronta anche i cambiamenti strutturali nell'agricoltura svizzera, la cui tendenza alla crescente concentrazione delle aziende prosegue. Il numero totale delle imprese del settore è così diminuito dell'1,3%, attestandosi a quota 47'075. Allo stesso tempo, il numero delle grandi aziende con oltre 50 ettari è aumentato di circa il 3%.

La concentrazione continua anche tra i produttori di latte, il cui numero è diminuito del 2,5%, scendendo a circa 16'650. Negli ultimi 25 anni si sono praticamente dimezzati.

Nel 2024 sono state prodotte complessivamente quasi 3,7 milioni di tonnellate di latte, un volume simile agli anni precedenti, nonostante la diminuzione del numero di vacche da latte. Questo settore, essenziale per l'agricoltura svizzera, rappresenta circa un quarto della produzione in termini di valore.

Lo scorso anno i produttori hanno ricevuto un compenso più basso per il loro latte rispetto al 2023. Solo quello «bio» ha beneficiato di un prezzo alla produzione più elevato. Nei negozi i consumatori hanno tuttavia dovuto pagare di più per diversi prodotti lattieri.

Più in generale, il 2024 è stato un anno particolarmente teso per il mondo agricolo, mobilitatosi in tutta Europa e anche in Svizzera. La questione del reddito delle famiglie contadine, considerato troppo basso rispetto alle ore di lavoro, torna regolarmente al centro del dibattito.

Nonostante ciò, i contadini svizzeri giudicano la loro qualità di vita in modo maggiormente positivo rispetto a quattro anni fa. La principale ragione di questa evoluzione è il netto miglioramento della considerazione della professione e del numero di ore di lavoro.

Secondo l'indagine, la popolazione contadina della Svizzera tedesca attribuisce un giudizio molto più positivo alla propria qualità di vita rispetto a quella romanda e ticinese. Le famiglie contadine restano però critiche riguardo al numero di prescrizioni e all'evoluzione costante della politica agricola.

Su questo punto, l'UFAG ritiene di essere sulla strada giusta: Hofer ha citato le previste semplificazioni amministrative, accolte positivamente dal settore. In futuro, la frequenza dei controlli dovrà stabilizzarsi a un massimo di uno all'anno per azienda. Il consigliere federale Guy Parmelin ha firmato ad agosto un piano d'azione in tal senso.

Infine, il Rapporto segnala che nel 2024 la Confederazione ha speso 3,67 miliardi di franchi per l'agricoltura, pari al 4,4% delle sue uscite totali, un livello analogo a quello dell'anno precedente. I pagamenti diretti, pari a 2,8 miliardi di franchi, ne rappresentano circa l'80%.

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Sono morte le gemelle Kessler, Alice ed Ellen avevano 89 anni
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe
Cereda rompe il silenzio: «Con Duca ci sentiamo meno, forse vediamo il futuro in modo diverso»

Altre notizie

Mercati azionari. Borsa svizzera chiude in negativo

Mercati azionariBorsa svizzera chiude in negativo

Le voci non si placano. UBS trasferirà la sua sede negli USA?

Le voci non si placanoUBS trasferirà la sua sede negli USA?

Dopo l'accordo sui dazi. La protezione dei consumatori: «Il pollo al cloro importato dagli USA sia dichiarato»

Dopo l'accordo sui daziLa protezione dei consumatori: «Il pollo al cloro importato dagli USA sia dichiarato»