Un albergo su due ha aumentato i prezzi nel 2022

Un albergo su due ha aumentato i prezzi Keystone

In Svizzera un albergo su due ha aumentato i prezzi quest'anno. Lo indica l'associazione di categoria Hotelleriesuisse precisando che a causa della carenza di personale e dell'inflazione il trend potrebbe rafforzarsi.

In una nota, l'associazione afferma che, in base a un sondaggio effettuato tra i suoi membri, il numero di clienti non ha ancora raggiunto il livello del periodo 2018-2019.

A soffrirne sono soprattutto gli hotel situati nelle zone urbane: l'82% di loro afferma di aver realizzato nella stagione invernale 2021/2022 un fatturato inferiore al periodo pre-pandemico. Una percentuale che scende al 60% se si considera l'insieme delle zone turistiche.

Rispetto agli ultimi due anni, grazie all'abolizione delle restrizioni legate al covid, la maggior parte delle strutture alberghiere è riuscita però ad aumentare il fatturato. Hotelleriesuisse si aspetta che la tendenza alla ripresa continui, tuttavia, a causa della guerra in Ucraina e delle continue restrizioni legate alla pandemia in Cina, il livello pre-crisi non potrà essere raggiunto quest'estate.

ats