  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati finanziari È un venerdì di paura in borsa, UBS perde ben il 4%

SDA

17.10.2025 - 11:01

L'ultima importante correzione del mercato risale allo scorso aprile (immagine d'archivio).
L'ultima importante correzione del mercato risale allo scorso aprile (immagine d'archivio).
Keystone

Si annuncia un venerdì di passione per gli investitori in titoli bancari e non solo: sulla scia di un movimento in atto a livello globale le azioni delle società finanziarie stanno perdendo parecchio terreno.

Keystone-SDA

17.10.2025, 11:01

17.10.2025, 11:34

In Svizzera sotto pressione sono in particolare Partners Group (-4,5%), Julius Bär (-3,9%) e UBS (-3,7%). Ma deboli si presentano anche gli assicurativi Swiss Re (-2,5%), Swiss Life (-1,8%) o Zurich (-1,5%). In linea con queste perdite, anche il mercato complessivo è in forte calo, con l'indice SMI che arretra dell'1,8%.

Molti operatori stanno avendo stamani una sensazione di déjà vu, ricordando il marzo 2023, quando diverse banche minori negli Stati Uniti erano state messe sotto pressione a causa degli alti tassi di interesse e dei crediti scoperti. E come si ricorderà questo aveva accelerato la fine di Credit Suisse.

Ora sono di nuovo le banche regionali negli Stati Uniti a preoccupare gli investitori. Due di esse, Zions e Western Alliance, hanno già dovuto effettuare ingenti svalutazioni sui cosiddetti crediti inesigibili.

Ieri a Wall Street le azioni hanno registrato un calo a doppia cifra. Anche in Asia la reazione è stata di grande nervosismo e questa debolezza si sta ora propagando anche in Europa.

Non si sa mai quali banche potrebbero essere contagiate

Non si sa mai quali banche potrebbero essere contagiate, pertanto tutti i titoli finanziari sono sotto pressione, spiega un esperto. Si fa riferimento anche alla bella citazione del CEO di JPMorgan Jamie Dimon, che recentemente ha affermato: «Dove c'è uno scarafaggio, probabilmente ce ne sono altri».

La crisi di due anni or sono era stata fortunatamente fermata relativamente in fretta, ha aggiunto un professionista. Oggi invece la controversia irrisolta sul bilancio negli Stati Uniti e i persistenti conflitti commerciali pesano ulteriormente sul clima in borsa.

E su entrambi i fronti non si intravede un rapido accordo. «Il timore di una nuova crisi bancaria sta ora sostituendo l'euforia per una stagione di rendiconti positivi e una domanda ancora robusta nel settore dell'intelligenza artificiale», scrive un analista in un commento a caldo.

I più letti

Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Ecco la compagnia aerea con la migliore classe economica del mondo
Sabrina Colle, compagna di Sgarbi, risponde alle accuse della figlia Evelina

Altre notizie

Immobiliare. I nuovi affitti salgono ancora in Svizzera, a Lugano l'aumento maggiore

ImmobiliareI nuovi affitti salgono ancora in Svizzera, a Lugano l'aumento maggiore

Metalli preziosi. Il prezzo dell'oro vola a 4366 dollari, quinto giorno di record consecutivo

Metalli preziosiIl prezzo dell'oro vola a 4366 dollari, quinto giorno di record consecutivo

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre in ribasso

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre in ribasso