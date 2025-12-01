Molti svizzeri hanno paura di investire in borsa. IMAGO/YAY Images

La popolazione svizzera investe solo una parte dei propri risparmi, rischiando così di avere meno soldi a lungo termine. Questi sono i risultati di uno studio dell'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna. La paura delle perdite è il fattore principale.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo uno studio della HSLU, l'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna, in Svizzera una persona su due non investe in titoli, nonostante i rendimenti elevati.

La paura delle perdite spinge le persone senza conoscenze finanziarie ad allontanarsi dal mercato dei capitali.

Il nervosismo per le fluttuazioni della borsa è un problema importante per molti investitori. Mostra di più

Negli ultimi 30 anni il mercato azionario svizzero ha registrato performance straordinarie. Chi ha investito in modo ampio ha potuto godere di rendimenti annuali di circa l'8% in molti luoghi.

Chi ha lasciato i propri soldi in un conto di risparmio, invece, si è dovuto accontentare di un interesse di circa lo 0,9%.

Ma i rendimenti non sono tutto: un nuovo studio dell'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna (HSLU), in collaborazione con la Luzerner Kantonalbank, mostra che circa la metà della popolazione elvetica non investe ancora volontariamente. Lo studio, di cui la «SRF» ha dato notizia la scorsa settimana, ha suscitato un certo scalpore.

Il motivo principale? La paura delle perdite. Secondo lo studio, questo è il fattore di inibizione più forte, addirittura prima della mancanza di interesse o di fiducia nelle banche. Particolarmente colpite sono le persone con un livello di istruzione più basso e un capitale iniziale inferiore.

«La paura delle perdite deve essere presa sul serio, ma deve partire dalla conoscenza», afferma il co-autore dello studio e professore di finanza Simon Amrein in un'intervista a blue News.

«Chi ne sa di più prende decisioni migliori»

Sebbene oggi ci sia un sostegno in tal senso, spesso mancano le conoscenze di base. «L'educazione finanziaria dovrebbe iniziare a scuola», chiede quindi Amrein. Le differenze tra i generi e i livelli di istruzione sono sorprendenti.

Ad esempio, chi non comprende l'effetto dell'interesse composto difficilmente riconoscerà la perdita di potere d'acquisto che la «sicurezza» in un conto di risparmio comporta nel tempo.

«Soprattutto, dovremmo riflettere su come rafforzare l'educazione finanziaria in Svizzera. Chi ne sa di più prende decisioni migliori», afferma convinto il professore di finanza.

Lo studio dell'HSLU mostra anche che sono soprattutto le persone con un livello di istruzione più basso e un patrimonio inferiore a essere riluttanti ad avventurarsi nel mercato azionario. Anche lo sforzo necessario per iniziare o la preoccupazione di dover reagire costantemente agli sviluppi bloccano molte persone.

Ma è proprio questa «iperattività» di fronte alle fluttuazioni del mercato azionario il vero problema per molti investitori, afferma Patrik Schär, CEO del fornitore di servizi finanziari Selma.

«Le emozioni sono semplicemente pessimi consiglieri di investimento. La paura di perdere e la paura della perdita portano a decisioni sbagliate più spesso di qualsiasi altra cosa».

Rimane il desiderio di un contatto personale

È qui che entrano in gioco i gestori patrimoniali digitali, i cosiddetti robo advisor. Promettono di guidare le persone attraverso le fasi di mercato in modo strutturato e disciplinato, proteggendole da decisioni emotive sbagliate.

«Un algoritmo non si stressa quando il mercato azionario scende. Né pensa: oggi proverò qualcosa che ho visto su internet. Fa in modo affidabile ciò che deve fare», afferma Schär, che ha sviluppato un robo advisor di questo tipo con Selma Finance.

Nessun consiglio di investimento Questo articolo ha il solo scopo di informativo e non costituisce una consulenza finanziaria. Le analisi e le valutazioni qui contenute si basano su ricerche approfondite, ma non sostituiscono la valutazione individuale di professionisti. L'andamento dei mercati finanziari è influenzato da numerosi fattori, a volte imprevedibili. Gli investimenti in azioni, criptovalute e altri prodotti finanziari comportano rischi, tra cui la potenziale perdita di capitale.

Questo include anche un messaggio chiaro: non tutte le flessioni del mercato sono crisi. E un crollo a breve termine non è necessariamente un segnale di vendita, ma spesso un'opportunità.

Ma per molte persone il desiderio di un'assistenza personale rimane, nonostante le soluzioni digitali.

Ad esempio Selma si sta quindi concentrando anche su offerte ibride: algoritmi digitali per una gestione oggettiva del portafoglio e consulenti in webinar e incontri per una fiducia personale. «Il futuro non è uomo contro macchina, ma uomo e macchina», afferma Schär con convinzione.

Anche il professore di finanza Amrein ritiene che il contatto personale rimanga essenziale. A suo avviso, le banche hanno una grande responsabilità. «Devono sfruttare il loro alto livello di interazione con i clienti per soddisfare meglio le loro esigenze».

Ma è proprio qui che spesso falliscono: «Una sfida fondamentale è quella di avviare una discussione con i non investitori. Per molti è difficile. Proprio perché molte persone non sono interessate agli argomenti finanziari».