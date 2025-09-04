L'USS ritiene che le aziende siano in grado di garantire gli aumenti richiesti. Keystone

L'Unione sindacale svizzera (USS) e le sue consociate richiedono aumenti salariali generalizzati compresi tra il 2 e il 3% per il 2026. La motivazione addotta è che l'economia sta andando bene e il 99% dei lavoratori non è toccato direttamente dai dazi statunitensi.

Keystone-SDA SDA

«Finora i dipendenti non hanno goduto sufficientemente dell'aumento del benessere riscontrato negli ultimi dieci anni», ha indicato oggi l'USS in una conferenza stampa a Berna.

Bisogna quindi correre ai ripari: la produttività è aumentata dell'11%, mentre i salari reali in molti settori, al netto dell'inflazione, sono di poco superiori a quelli del 2016.

Le aziende sono quindi in grado di concedere questo aumento generalizzato: in alcuni settori le richieste dei sindacati arrivano fino al 3%. Ciò dovrebbe compensare l'inflazione e attenuare socialmente l'aumento dei premi dell'assicurazione malattia.

Sebbene l'inflazione sia diminuita dopo anni, il potere d'acquisto dei lavoratori rimane secondo i sindacati ancora sotto pressione, non da ultimo anche a causa degli affitti.