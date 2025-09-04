  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Negoziati salariali L'Unione sindacale chiede aumenti salariali generalizzati del 2,5%

SDA

4.9.2025 - 09:30

L'USS ritiene che le aziende siano in grado di garantire gli aumenti richiesti.
L'USS ritiene che le aziende siano in grado di garantire gli aumenti richiesti.
Keystone

L'Unione sindacale svizzera (USS) e le sue consociate richiedono aumenti salariali generalizzati compresi tra il 2 e il 3% per il 2026. La motivazione addotta è che l'economia sta andando bene e il 99% dei lavoratori non è toccato direttamente dai dazi statunitensi.

Keystone-SDA

04.09.2025, 09:30

04.09.2025, 09:47

«Finora i dipendenti non hanno goduto sufficientemente dell'aumento del benessere riscontrato negli ultimi dieci anni», ha indicato oggi l'USS in una conferenza stampa a Berna.

Bisogna quindi correre ai ripari: la produttività è aumentata dell'11%, mentre i salari reali in molti settori, al netto dell'inflazione, sono di poco superiori a quelli del 2016.

Le aziende sono quindi in grado di concedere questo aumento generalizzato: in alcuni settori le richieste dei sindacati arrivano fino al 3%. Ciò dovrebbe compensare l'inflazione e attenuare socialmente l'aumento dei premi dell'assicurazione malattia.

Sebbene l'inflazione sia diminuita dopo anni, il potere d'acquisto dei lavoratori rimane secondo i sindacati ancora sotto pressione, non da ultimo anche a causa degli affitti.

I più letti

Stefano De Martino lancia il «pacco nero» ad «Affari Tuoi». Di cosa si tratta?
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Con un'eredità da 12 miliardi, Armani era il quarto uomo più ricco d'Italia
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché
Sinner glaciale? Guardate come si diverte prima di asfaltare Musetti agli US Open

Altre notizie

Il futuro del Gruppo. Con un'eredità da 12 miliardi, Armani era il quarto uomo più ricco d'Italia

Il futuro del GruppoCon un'eredità da 12 miliardi, Armani era il quarto uomo più ricco d'Italia

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in netto rialzo. Ecco perché

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in netto rialzo. Ecco perché

Mercato immobiliare. Alloggio in proprietà, i prezzi salgono ancora. Pure in Ticino?

Mercato immobiliareAlloggio in proprietà, i prezzi salgono ancora. Pure in Ticino?