Sondaggio SECO Gli URC soddisfano sia i disoccupati che i datori di lavoro

SDA

6.10.2025 - 14:00

Secondo il sondaggio gli utenti danno buoni voti agli URC.
Keystone

Il 78% delle persone in cerca di impiego si dice soddisfatto dei servizi offerti dagli uffici regionali di collocamento (URC), mentre il 19% è insoddisfatto e il 3% afferma di non essere in grado di valutare.

Keystone-SDA

06.10.2025, 14:00

06.10.2025, 14:03

È quanto emerge da un sondaggio condotto su mandato della Seco, la Segreteria di Stato dell'economia. Le risposte si basano su un rilevamento online realizzato nei mesi di maggio e giugno su 38'000 persone che cercavano lavoro e sono sostanzialmente in linea con quelle di un'analoga indagine dell'anno precedente.

Dall'analisi scaturisce peraltro che il 45% dei consulenti non ha comunque proposto posti vacanti. E laddove sono state avanzate proposte di impiego il 62% non ha ricevuto alcun invito a un colloquio.

Un analogo sondaggio realizzato presso i datori di lavoro – sono state interpellate 6600 aziende – ha messo in luce una soddisfazione globale del 76% per i servizi offerti dall'URC; gli insoddisfatti sono il 13%.

