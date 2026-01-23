Alcuni voli Swiss resteranno a terra a causa del maltempo in America (foto d'archivio) Keystone

La compagnia aerea Swiss ha cancellato in via preventiva diversi voli verso gli Stati Uniti a causa della tempesta di neve che si abbatterà sugli Usa nei prossimi giorni. A causa del maltempo, almeno 12 Stati americani hanno dichiarato lo stato di emergenza.

Keystone-SDA SDA

Durante il fine settimana si prevedono ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti della costa orientale degli Stati Uniti e in Canada, ha precisato Swiss.

Domani, sabato, sono stati cancellati due collegamenti tra Zurigo e Chicago, domenica e lunedì saranno annullati voli da o per New York, Boston, Newark e Washington D.C. I passeggeri vengono informati direttamente.

Secondo quanto riportato dai media, potrebbe trattarsi della tempesta invernale più violenta negli Stati Uniti degli ultimi anni.

Secondo le previsioni, potrebbe colpire il Sud, il Midwest e la costa orientale, comprese la metropoli di New York e la capitale Washington.

Numerosi Stati federali hanno adottato misure di emergenza e hanno invitato la popolazione a restare in casa.