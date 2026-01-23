  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Maltempo Allerta tempesta di neve oltre Atlantico, Swiss cancella molti voli verso gli Stati Uniti e il Canada

SDA

23.1.2026 - 17:26

Alcuni voli Swiss resteranno a terra a causa del maltempo in America (foto d'archivio)
Alcuni voli Swiss resteranno a terra a causa del maltempo in America (foto d'archivio)
Keystone

La compagnia aerea Swiss ha cancellato in via preventiva diversi voli verso gli Stati Uniti a causa della tempesta di neve che si abbatterà sugli Usa nei prossimi giorni. A causa del maltempo, almeno 12 Stati americani hanno dichiarato lo stato di emergenza.

Keystone-SDA

23.01.2026, 17:26

23.01.2026, 17:39

Durante il fine settimana si prevedono ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti della costa orientale degli Stati Uniti e in Canada, ha precisato Swiss.

Domani, sabato, sono stati cancellati due collegamenti tra Zurigo e Chicago, domenica e lunedì saranno annullati voli da o per New York, Boston, Newark e Washington D.C. I passeggeri vengono informati direttamente.

Secondo quanto riportato dai media, potrebbe trattarsi della tempesta invernale più violenta negli Stati Uniti degli ultimi anni.

Secondo le previsioni, potrebbe colpire il Sud, il Midwest e la costa orientale, comprese la metropoli di New York e la capitale Washington.

Numerosi Stati federali hanno adottato misure di emergenza e hanno invitato la popolazione a restare in casa.

I più letti

La figlia del comandante di Auschwitz Höss: «Non reprimo più quanto successo»
Jacques Moretti rilasciato dopo il versamento d'una cauzione di 200'000 franchi. Ecco chi l'ha pagata
MeteoSvizzera lancia l'allarme per forti nevicate su tutto il Ticino
Arresti e immigrazione: proteste contro i nuovi poteri dell'ICE
Il divorzio tra Alvaro Morata e Alice Campello sembra sempre più imminente

Altre notizie

Statistiche. Nel 2025 ci son stati 22 incidenti mortali nel settore agricolo

StatisticheNel 2025 ci son stati 22 incidenti mortali nel settore agricolo

Prezzi dinamici. Per la SKS i prezzi delle giornaliere di sci sono poco trasparenti

Prezzi dinamiciPer la SKS i prezzi delle giornaliere di sci sono poco trasparenti

Metalli preziosi. Oro e argento volano ancora, vicini a 5000 dollari e 100 dollari

Metalli preziosiOro e argento volano ancora, vicini a 5000 dollari e 100 dollari