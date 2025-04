Il presidente statunitense Donald Trump ha fissato per il 5 aprile la scadenza per la vendita della divisione americana di TikTok. Keystone

Il colosso del commercio elettronico statunitense Amazon ha presentato un'offerta per acquistare la piattaforma di condivisione di video cinese TikTok, la cui divisione americana deve essere venduta entro il 5 aprile.

Keystone-SDA SDA

La scadenza è stata fissata dal presidente degli USA Donald Trump.

L'informazione è stata pubblicata dal quotidiano The New York Times, che alcune fonti, secondo le quali l'offerta è arrivata tramite una lettera al vicepresidente James David Vance (conosciuto come J.D. Vance) e al segretario al commercio Howard Lutnick.