Insolvenze Usa: balzo dei fallimenti di aziende, «colpa dei dazi»

SDA

27.12.2025 - 22:00

Non sono poche le società che hanno dovuto gettare la spugna.
Keystone

Balzo dei fallimenti di aziende negli Stati Uniti. Nei primi 11 mesi dell'ano sono state 7171 le imprese che hanno gettato la spugna e presentato istanza di fallimento, il 14% in più rispetto allo scorso anno e un livello non visto dalla grande recessione del 2010.

Keystone-SDA

27.12.2025, 22:00

Secondo quanto riportato dal Washington Post, la maggior parte delle aziende punta il dito contro l'inflazione, i dazi e le politiche dell'amministrazione che hanno causato problemi alle catene di approvvigionamento.

