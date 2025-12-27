InsolvenzeUsa: balzo dei fallimenti di aziende, «colpa dei dazi»
SDA
27.12.2025 - 22:00
Balzo dei fallimenti di aziende negli Stati Uniti. Nei primi 11 mesi dell'ano sono state 7171 le imprese che hanno gettato la spugna e presentato istanza di fallimento, il 14% in più rispetto allo scorso anno e un livello non visto dalla grande recessione del 2010.
Keystone-SDA
27.12.2025, 22:00
SDA
Secondo quanto riportato dal Washington Post, la maggior parte delle aziende punta il dito contro l'inflazione, i dazi e le politiche dell'amministrazione che hanno causato problemi alle catene di approvvigionamento.
