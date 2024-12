Joe Biden ritiene che US Steel deve restare in mani americane. Keystone

Il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS) non ha raggiunto un consenso sulla vendita di US Steel alla giapponese Nippon Steel, lasciando così la decisione a Joe Biden. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.

Keystone-SDA SDA

Il comitato ha fatto sapere nelle ultime ore di non essere in grado di esprimersi.

Il presidente americano ha più volte detto che sarebbe stata sua intenzione bloccare l'operazione da 14,9 miliardi di dollari e ora ha 15 giorni per pronunciarsi. Le norme infatti prevedono che una volta ricevuto il parere del CFIUS, il presidente ha poco più di due settimane per annunciare la sua decisione.

Anche Donald Trump ha più volte detto che avrebbe bloccato l'operazione. La società americana ha però messo in guardia che senza Nippon Steel sono a rischio migliaia di posti di lavoro.