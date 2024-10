Boeing ha annunciato il lancio di una ricapitalizzazione da quasi 19 miliardi di dollari (oltre 16 miliardi di franchi al cambio attuale).

Ciò avverrà attraverso la vendita di 90 milioni di nuove azioni, che alla chiusura di venerdì quotavano 155 dollari l'una, e di circa cinque miliardi di dollari dei cosiddetti «depositary shares».

Boeing, si legge in una nota, intende utilizzare i proventi delle offerte «per scopi aziendali generali, che possono includere, tra le altre cose, il rimborso del debito, aumenti del capitale circolante, spese in conto capitale, finanziamenti e investimenti nelle controllate».

L'iniezione di capitale servirà in particolare a rimpolpare la liquidità in affanno del produttore del Max 737.

La condizione finanziaria di Boeing, che ha annunciato il taglio del 10% della forza lavoro, è sotto pressione anche per via di uno sciopero che dallo scorso 13 settembre blocca gran parte della produzione, dopo i falliti tentativi di raggiungere un accordo con i sindacati per il rinnovo del contratto di lavoro dei suoi dipendenti.

