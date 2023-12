Un Apple Watch della serie 9. (Foto archivio) Keystone

Scatta oggi il divieto di vendita negli Stati Uniti di alcuni modelli di Apple watch, dopo che l'amministrazione Biden ha deciso di non porre il veto a una sentenza dell'Us International Trade Commission sulle violazioni dei brevetti della società di Cupertino.

I modelli in questione sono la serie 9 e l'Ultra 2 degli Apple Watch la cui vendita è stata sospesa dalla stessa Apple online dal 21 dicembre e da due giorni anche nei negozi fisici in tutti gli Stati Uniti.

La decisione è arrivata dopo che l'Us International Trade Commission ha stabilito che l'azienda ha violato i brevetti della società di apparecchiature mediche Masimo per il sensore per la misurazione dell'ossigeno.

«Dopo consultazioni approfondite», la segretaria al Commercio Katherine Tai «ha deciso di non opporsi alla decisione dell'Usitc, diventata definitiva il 26 dicembre 2023», si legge in una nota del dipartimento del commercio che aveva 60 giorni di tempo per ribaltare la sentenza.

È raro che un'amministrazione decida per un veto del genere, uno degli ultimi risale al 2013 quando l'allora presidente Barack Obama intervenne a favore di Apple dopo che aveva perso una causa contro Samsung.

SDA