Kevin Warsh in un'immagine d'archivio dello scorso 22 maggio. Keystone

La Federal Reserve (Fed) lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla sua guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%.

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La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, ha indicato la banca centrale al termine della riunione. Il comunicato diffuso è molto più stringato delle versioni precedenti e rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime.

Nove dei 18 membri del consiglio della Fed prevedono almeno un rialzo dei tassi di un quarto di punto quest'anno, emerge dalle dot-plot, le tabelle allegate al comunicato.