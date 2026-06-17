La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, ha indicato la banca centrale al termine della riunione. Il comunicato diffuso è molto più stringato delle versioni precedenti e rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime.

Nove dei 18 membri del consiglio della Fed prevedono almeno un rialzo dei tassi di un quarto di punto quest'anno, emerge dalle dot-plot, le tabelle allegate al comunicato.