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Banche La Fed revoca le misure coercitive contro UBS e Credit Suisse per il crollo di Archegos

SDA

15.5.2026 - 18:56

Nell'estate del 2023 la Federal Reserve aveva inflitto a CS e alla sua società madre UBS una sanzione di 268,5 milioni di dollari (211,1 milioni di franchi al cambio attuale). (Immagine simbolica d'archivio)
Nell'estate del 2023 la Federal Reserve aveva inflitto a CS e alla sua società madre UBS una sanzione di 268,5 milioni di dollari (211,1 milioni di franchi al cambio attuale). (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone

La Federal Reserve (Fed) ha revocato i provvedimenti coercitivi imposti nel 2023 nei confronti di Credit Suisse, acquisito da UBS.

Keystone-SDA

15.05.2026, 18:56

15.05.2026, 19:11

Le misure erano state adottate per gravi carenze organizzative all'interno di Credit Suisse in relazione al crollo dell'hedge fund statunitense Archegos, come ricorda in una nota la stessa banca centrale degli USA.

Nell'estate del 2023 la Fed aveva inflitto a Credit Suisse e alla sua società madre UBS una sanzione di 268,5 milioni di dollari (211,1 milioni di franchi al cambio attuale). L'istituto di emissione aveva inoltre imposto a Credit Suisse e UBS di apportare miglioramenti sostanziali tra l'altro in materia di vigilanza, gestione della liquidità e dei dati.

Le misure adottate all'epoca dalla Fed erano state concordate con altre autorità di controllo finanziario. La britannica Prudential Regulation Authority aveva pronunciato una sanzione pecuniaria di 87 milioni di sterline (91,4 milioni di franchi al cambio attuale). Da parte sua, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) aveva richiesto a Credit Suisse di adottare «misure correttive» a seguito delle gravi carenze da essa riscontrate.

Il crollo di Archegos nel marzo 2021 era stato una delle cause principali della crisi di Credit Suisse. L'operazione era costata complessivamente circa 5 miliardi di franchi alla banca, all'epoca la seconda più grande della Svizzera. La fine dell'hedge fund guidato dall'investitore statunitense Bill Hwang aveva toccato una serie di istituti finanziari, ma CS era stato di gran lunga quello più gravemente colpito.

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