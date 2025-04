"Google ha deliberatamente intrapreso una serie di azioni anticoncorrenziali per acquisire e mantenere un potere monopolistico nei mercati dei server pubblicitari", ha affermato la giudice in una sentenza di 115 pagine. Keystone

Google, filiale del gruppo informatico statunitense Alphabet, ha monopolizzato in modo scorretto le tecnologie per la pubblicità in rete. Lo ha stabilito oggi una giudice federale americana, infliggendo un altro colpo al colosso del web.

La sentenza potrebbe ora aprire la strada ad una richiesta a Google di scorporare i suoi prodotti per la pubblicità. Il Dipartimento di giustizia degli USA ha sostenuto che l'azienda dovrebbe vendere almeno il suo Google Ad Manager, piattaforma per la gestione degli annunci pubblicitari.

«Google ha deliberatamente intrapreso una serie di azioni anticoncorrenziali per acquisire e mantenere un potere monopolistico nei mercati dei server pubblicitari», ha affermato la giudice Leonie Brinkema nella sentenza di 115 pagine.

Si tratta della seconda sentenza in pochi mesi contro la posizione di monopolio del gigante del web. Ad agosto un altro giudice federale ha stabilito che l'azienda deteneva il monopolio della ricerca in rete con Google Chrome e sta valutando la richiesta del Dipartimento di giustizia di imporre la vendita del motore di ricerca in un nuovo procedimento.