L'inflazione americana misurata dall'indice PCE (personal consumption expenditure) che la Federal Reserve usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, è salita in maggio al 4,1%, un tasso in linea con le attese ma ai massimi da tre anni.

Il rincaro non è mai stato così alto negli ultimi tre anni.

Lo comunica il Bureau of Economic Analysis (BEA), secondo il quale l'indice core – al netto di energia e alimentari – ha segnato un aumento del 3,4%.

Il BEA ha anche reso noto che in base alla terza stima ufficiale, il prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti è cresciuto del 2,1% nel primo trimestre, sopra le attese. La seconda stima aveva indicato una progressione dell'1,6%.