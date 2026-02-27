Il rincaro non è mai stato così alto negli ultimi tre anni.
Keystone
L'inflazione americana misurata dall'indice PCE (personal consumption expenditure) che la Federal Reserve usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, è salita in maggio al 4,1%, un tasso in linea con le attese ma ai massimi da tre anni.
Lo comunica il Bureau of Economic Analysis (BEA), secondo il quale l'indice core – al netto di energia e alimentari – ha segnato un aumento del 3,4%.
Il BEA ha anche reso noto che in base alla terza stima ufficiale, il prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti è cresciuto del 2,1% nel primo trimestre, sopra le attese. La seconda stima aveva indicato una progressione dell'1,6%.