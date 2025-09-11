  1. Clienti privati
Congiuntura L'inflazione USA accelera al 2,9% in agosto, in linea con attese

SDA

11.9.2025 - 15:39

Il rincaro negli Stati Uniti ha accelerato in agosto.
Il rincaro negli Stati Uniti ha accelerato in agosto.
Keystone

I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti del 2,9% in agosto, in linea con le attese e in accelerazione rispetto al 2,7% di luglio. Lo indica il Dipartimento del lavoro. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,4%, oltre il +0,3% su cui scommetteva il mercato

Keystone-SDA

11.09.2025, 15:39

11.09.2025, 15:43

L'indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato un +3,1% su base annuale e un +0,3% rispetto al mese precedente, in linea con le attese.

L'andamento dell'inflazione fornisce indicazioni importanti per la politica monetaria della Federal Reserve. Un taglio la prossima settimana è considerato praticamente certo.

Sempre stando al Dipartimento del lavoro, le richieste di sussidi alla disoccupazione sono salite la scorsa settimana di 27'000 unità a quota 263'000, ai massimi da quattro anni. Gli analisti scommettevano mediamente su 235'000 unità.

