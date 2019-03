Gli USA verso il primato per esportazioni di energia

Un impianto di estrazione di gas. Source: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Gli Stati Uniti si apprestano a strappare all'Arabia Saudita la corona di maggior esportatore al mondo di petrolio, gas e prodotti petroliferi.

Il sorpasso, atteso per quest'anno, segnala una svolta anche a livello geopolitico, con un cambio degli equilibri destinato ad avere ripercussioni ben più ampie del solo greggio.

Secondo la società di ricerca Rystad Energy, l'ascesa americana è resa possibile dal boom del petrolio shale e dall'aumento della produzione nel Golfo del Messico, che riducono l'appetito americano per il petrolio e il gas straniero.

Il grande sorpasso degli Stati Uniti rappresenta una pietra miliare: è la prima volta che l'Arabia Saudita viene superata dagli anni 1950, ovvero da quando ha iniziato a vendere il suo petrolio all'estero. «E' notevole. Solo dieci anni fa nessuno poteva pensare che sarebbe accaduto» afferma Ryan Fitzmaurice, di Rabobank.

«Il boom dello shale si è tradotto in un incredibile aumento della produzione americana» aggiunge. A favorire il boom dello shale sono i prezzi più contenuti. E la corsa sembra destinata a continuare, come lascia intravede l'atteso aumento della produzione di ExxonMobil e Chevron nel Permian Basin, l'area al cuore del boom dello shale americano. Una revisione che mostra la fiducia dei due colossi nella crescita della produzione di petrolio e gas negli Stati Uniti. Exxon ha ritoccato la produzione di petrolio e gas nella regione di Permian in Texas e in New Mexico da 600.000 a 1 milione di barili al giorno nel 2024, mentre Chevron le ha alzate da 650.000 a 900.000 nel 2023.

«Gli Stati Uniti sono proiettati ad avere una posizione dominante nel petrolio nei prossimi cinque anni. L'impatto economico e politico sarà grande, con il deficit americano destinato a sparire e il debito estero statunitense che potrà essere ripagato più velocemente» afferma Per Magnus Nysveen, partner di Rystad Energy. Il sorpasso per gli Stati Uniti si traduce in un rafforzamento della sicurezza nazionale, vista la minore dipendenza dall'estero per alimentare energeticamente la propria economica. Ma questo – affermano alcune associazioni ambientaliste – ha un caro prezzo: ogni nuovo impianto shale è in grado di liberare anidride carbonica fino a quasi 1.000 impianti di carbone, in quella che si preannuncia una 'catastrofe climatica'.