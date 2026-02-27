Buone notizie per Anthropic.
Keystone
Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di IA «Claude Mythos 5» di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo a oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. Lo riporta il sito specializzato Semafor.
La decisione, comunicata ad Anthropic tramite una lettera inviata ieri pomeriggio, segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Donald Trump e una delle aziende private più importanti al mondo.
Due settimane fa, l'amministrazione ha imposto controlli all'esportazione su Mythos, portando alla sospensione del modello e del suo «gemello» Fable 5 che dovrebbe essere sbloccato a breve.
«Ho stabilito che esistono le misure di sicurezza adeguate per consentire a determinati partner di fiducia di accedere al modello Claude Mythos 5», ha scritto il segretario al Commercio americano Howard Lutnick a Tom Brown, chief computer officer di Anthropic, citando «significativi progressi» nelle intense discussioni tra Washington e l'azienda da quando il blocco è entrato in vigore.
«Anthropic si è impegnata a collaborare con il governo americano su protocolli, standard e rilasci» relativi ai propri modelli, ha scritto Lutnick. La decisione arriva lo stesso giorno in cui OpenAI, principale concorrente di Anthropic, ha inviato il suo modello più recente, GPT-5.6, a una ristretta cerchia di partner approvati dall'amministrazione Trump.