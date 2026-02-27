La decisione, comunicata ad Anthropic tramite una lettera inviata ieri pomeriggio, segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Donald Trump e una delle aziende private più importanti al mondo.

Due settimane fa, l'amministrazione ha imposto controlli all'esportazione su Mythos, portando alla sospensione del modello e del suo «gemello» Fable 5 che dovrebbe essere sbloccato a breve.

«Ho stabilito che esistono le misure di sicurezza adeguate per consentire a determinati partner di fiducia di accedere al modello Claude Mythos 5», ha scritto il segretario al Commercio americano Howard Lutnick a Tom Brown, chief computer officer di Anthropic, citando «significativi progressi» nelle intense discussioni tra Washington e l'azienda da quando il blocco è entrato in vigore.

«Anthropic si è impegnata a collaborare con il governo americano su protocolli, standard e rilasci» relativi ai propri modelli, ha scritto Lutnick. La decisione arriva lo stesso giorno in cui OpenAI, principale concorrente di Anthropic, ha inviato il suo modello più recente, GPT-5.6, a una ristretta cerchia di partner approvati dall'amministrazione Trump.