USA Ripartono i dati congiunturali, attesa per Nvidia

SDA

15.11.2025 - 19:30

I dati di Nvidia possono dare uno scossone alle borse.
Keystone

Il ritorno dei dati macro americani per la fine dello shutdown, anche se con un calendario di ripresa ancora incerto, e l'attesissimi trimestrali di Nvidia, in grado di dare una direzione a mercati in tensione per il rischio bolla nell'intelligenza artificiale.

Keystone-SDA

15.11.2025, 19:30

15.11.2025, 19:56

Sono queste le novità al centro dell'attenzione dei mercati la prossima settimana, con gli indici Pmi e gli interventi dei banchieri centrali.

Lunedì apre le danze il Pil del terzo trimestre del Giappone, a cui seguiranno l'inflazione italiana di ottobre e le stime autunnali della Commissione Ue e, nel pomeriggio, l'indice manifatturiero stato di New York. Molti gli interventi di banchieri centrali: per la Bce il vice presidente Louis de Guindos, Piero Cipollone e Philip Lane mentre per la Federal Reserve, John Williams e Neel Kashkari.

Martedì sono attesi i dati Adp settimanali sul mercato del lavoro Usa e quelli sulla produzione industriale mentre per la Fed parlerà il componente non votante Thomas Barkin. Mercoledì arriveranno i dati sull'inflazione di ottobre di Gran Bretagna e dell'Eurozona, questi ultimi che dovrebbero confermare il +2,1% della lettura preliminare. In agenda anche i dati Usa sul mercato immobiliare e quelli dell'Aie sulle scorte e la produzione di greggio. In serata occhi puntati sui trimestrali di Nvidia. In agenda per giovedì i sussidi di disoccupazione e la vendita di case esistenti negli Usa nonché l'indice manifatturiero della Fed di Kansas City mentre per la Fed parleranno Beth Hammack e Austan Goolsbee.

Venerdì i mercati verranno inondati dagli indici Pmi della manifattura e dei servizi sia in Europa che negli Usa. Grande attenzione al discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde, all'European Banking Congress, a cui faranno da contorno gli interventi di Joachim Nagel, Martin Kocher e Madis Muller per la Bce e di John Williams e Lorie Logan per la Fed. Dagli Usa arriverà l'indicatore sulla fiducia dell'Università del Michigan.

