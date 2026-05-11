A ieri un gallone di benzina negli Stati Uniti costava a livello nazionale 4,52 dollari a gallone. (Foto archivio) Keystone

In un'intervista telefonica a CBS News il presidente americano Donald Trump ha affermato di voler sospendere la tassa federale sulla benzina «per un certo periodo di tempo».

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«Penso sia un'ottima idea», ha affermato Trump. «Sì, sospenderemo la tassa sulla benzina per un certo periodo e, quando i prezzi scenderanno, la reintrodurremo gradualmente», ha aggiunto il presidente USA.

I prezzi della benzina sono aumentati di oltre il 50% dall'inizio della guerra con l'Iran, il 28 febbraio scorso, raggiungendo ieri un picco di oltre 4,52 dollari a gallone, spiega CBS News, aggiungendo che gli analisti prevedono che i prezzi rimarranno probabilmente elevati, dato che l'Iran blocca l'accesso allo Stretto di Hormuz.

Gli americani versano oltre 18 centesimi al gallone in tasse per la benzina e circa 24 centesimi per gallone di diesel. Se le tasse federali fossero sospese oggi, il prezzo medio della benzina scenderebbe a 4,34 dollari a gallone, ancora molto sopra la media pari a 2,98 dollari a gallone nei due giorni precedenti all'inizio della guerra contro l'Iran.

Durante un evento alla Casa Bianca, il leader USA è tornato a ribadire che i prezzi energetici «scenderanno come un sasso» una volta che la guerra in Medio Oriente sarà finita.